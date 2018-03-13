Петербург стал городом тысячи озер. Грязных

В Петербурге оттепель, машины и пешеходы плавают на мелководье. То, что не успеет стечь за 2 дня, станет льдом в ночь на четверг.

Чтобы узнать о новой беде города – как оттепель затапливает в Петербурге целые кварталы и улицы, достаточно дойти от дома до метро. Ближайший к станции светофор, увы, как правило, при такой температуре воздуха встречает гигантской лужей. Редакция обратилась к читателям, чтобы собрать «озерные» виды города, а заодно и к чиновникам, чтобы выяснить, можно ли было этого избежать.

В комитете по благоустройству говорят, что продолжают вывоз снега, а одновременно начали очистку водоприемных устройств. Всего 650 машин и почти 1100 «ручников». Речь идет о 25 тысячах патрубков, которые находятся в ведении Смольного; прочищать их должны, когда получают прогноз о температурном переходе через нулевую отметку. Перед Новым годом эту работу выполняли 30 мобильных бригад. Что происходит, если по тем или иным причинам патрубок вовремя не прочистить, все могли наблюдать на Лиговском проспекте, где для перехода через дорогу использовали подъемный мост в виде невесть откуда взятой двери.

Сегодня немало горожан пришли на работу мокрыми и в грязи. Последним рубежом для сотрудников «Фонтанки», которые добирались до офиса на Зодчего Росси, оказался переулок Крылова; лужа там такого размера, что, кажется, образовалось уже какое-то подобие прибоя (хорошо хоть машины на небольшой скорости проезжают). Но на самом деле расчетное количество сточных вод в Центральном районе относительно невелико, максимум 48 литров в секунду. Для сравнения, в Приморском – более 70 литров, в Московском примерно столько же.

Комитетские работники обходят адреса вместе с Водоканалом. Предприятие на безальтернативной основе год за годом получает контракты на водоотведение поверхностных сточных вод с дорог (869 млн рублей в 2017 году, 694 млн — в текущем). Речь идет именно о приеме воды, очистке и сбросе, то есть зона ответственности Водоканала начинается с дождеприемного колодца. Всего надо таким образом осушить 56,2 млн квадратных метров дорог. По расчетам, в ливневую и общую канализацию принимают 18,2 млн кубометров воды. Там, где поверхностные сточные воды не уходят в ливневку, — все вопросы к Водоканалу (главное, чтобы она в принципе там была; есть районы, где попросту нет канализования поверхностных сточных вод, отсутствует ливневка). Последняя заявка — на Обводном, 97, там сейчас начинают откачивать воду, чтобы посмотреть, что с колодцами.

У Водоканала есть и другая головная боль, текут пожарные гидранты. Их немногим меньше, чем канализационных патрубков — 23 тысячи. "Ситуацию, при которой происходит их повреждение, можно назвать частной, – говорят на предприятии. – В результате смены температурных режимов от отрицательного к положительному происходят подвижки грунтов, что приводит к деформации. По сравнению с прошлым годом, с 1 по 13 марта количество заявок о повреждении гидрантов сократилось более чем в 2 раза: с 43 до 19".

Сегодня и завтра, согласно прогнозу «Гисметео», температура будет колебаться рядом с нулевой отметкой, в основном оставаясь в плюсе. Однако уже в ночь на четверг термометры покажут -5 и далее до -9. То, что уже успело натаять или не вывезено на снегоприемные пункты, но и в канализацию не уходит, привычно превратится в лед.

Николай Кудин