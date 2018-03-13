Великобритания отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля
Россия официально потребовала от Великобритании предоставить ей доступ ко всем материалам по делу отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля. В том числе к отравляющему веществу, которое в Лондоне считают газом Novichok, произведенным в России.
Как передает 13 марта РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что в Лондоне России отказали. Это значит, что российская сторона не будет отвечать на запросы Великобритании. Официальной причиной для российского запроса является то, что дочь Скрипаля Юлия — гражданка РФ.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.