Великобритания отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля

Россия официально потребовала от Великобритании предоставить ей доступ ко всем материалам по делу отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля. В том числе к отравляющему веществу, которое в Лондоне считают газом Novichok, произведенным в России.

Как передает 13 марта РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что в Лондоне России отказали. Это значит, что российская сторона не будет отвечать на запросы Великобритании. Официальной причиной для российского запроса является то, что дочь Скрипаля Юлия — гражданка РФ.