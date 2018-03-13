В «Почте России» хотят избавиться от очередей к концу года

В почтовых отделениях России уже в 2018 году должно стать значительно свободнее. О ликвидации очередей глава оператора связи Николай Подгузов заявил 13 марта.

«Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами», — цитирует Подгузова RNS.

По словам топ-менеджера, ликвидация очередей ожидается несмотря на рост объемов обработки отправлений.

Жалобы от клиентов «Почты России» из различных городов регулярно попадают в Сеть. Чаще всего сотрудников обвиняют в неряшливом отношении к своей работе, нередко посылки приходят помятыми. В декабре 2017 года СМИ рассказали об инциденте на аэродроме у камчатского села Усть-Хайрюзово, где поток воздуха из турбины самолета Як-40 разбросал по полю часть выгруженных посылок.

На днях жительница Рязани нашла в мусорном бачке стопки запечатанных писем, а 12 марта жители Москвы обнаружили свалку из посылок «Почты России», направлявшихся в Омск.

«Фонтанка» рассказывала историю петербургского почтальона, возмутившегося маленькой зарплатой и уволенного якобы за недостаточно глубокое вложение в ящик газеты «Санкт-Петербургские ведомости».