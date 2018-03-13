В Финляндии обнаружили "вирус зомби"

Первый в истории Финляндии случай заражения хронической изнуряющей болезнью (CWD), или "вирусом зомби" был зафиксирован в местечке Кухмо, расположенном в 70 км от российской границы. Об этом заявило финское агентство безопасности продовольствия Evira после осмотра 15-летнего лося, погибшего от редкого вируса.

Финские исследователи отмечают, что до марта это заболевание диагностировали только в Северной Америке и Норвегии. Независимая экспертиза исследователей из ЕС подтвердила, что в этом году вирус CWD добрался и до Финляндии.

Агентство Evira заявило, что пока не планирует вводить никаких ограничений на продажу мяса лосей. Однако контроль за животными в Кухмо и соседних муниципалитетах будет усилен, заверили в надзорном органе.

Председатель финской ассоциации оленеводов Анне Оллила рассказала Yle, что новости о "вирусе зомби" вызвали обеспокоенность среди членов организации.