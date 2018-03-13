В Финляндии обнаружили "вирус зомби"
Первый в истории Финляндии случай заражения хронической изнуряющей болезнью (CWD), или "вирусом зомби" был зафиксирован в местечке Кухмо, расположенном в 70 км от российской границы. Об этом заявило финское агентство безопасности продовольствия Evira после осмотра 15-летнего лося, погибшего от редкого вируса.
Финские исследователи отмечают, что до марта это заболевание диагностировали только в Северной Америке и Норвегии. Независимая экспертиза исследователей из ЕС подтвердила, что в этом году вирус CWD добрался и до Финляндии.
Агентство Evira заявило, что пока не планирует вводить никаких ограничений на продажу мяса лосей. Однако контроль за животными в Кухмо и соседних муниципалитетах будет усилен, заверили в надзорном органе.
Председатель финской ассоциации оленеводов Анне Оллила рассказала Yle, что новости о "вирусе зомби" вызвали обеспокоенность среди членов организации.
Справка:
Хроническая изнуряющая болезнь (CWD) впервые была обнаружена в 1967 году в США. Вирус поражает оленей, косуль и лосей. Неофициальное название "вирус зомби" было получено из-за воздействия на организм животных. Это неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, потерю функций организма, истощение и смерть. В мире зафиксировано несколько сотен смертей диких животных от CWD. В Европе "вирус зомби" впервые зафиксировали в Норвегии в 2016-м. В начале этого года Финляндия и другие страны Северной Европы усилили наблюдение за возможными случаями заболевания CWD. За несколько лет было взято 2500 проб, но все они были отрицательными.