Прокуратура Греции обвинила российского бизнесмена с пистолетом лишь в нарушении спортивных регламентов

Бизнесмен Иван Саввиди, который 12 марта в Салониках выбежал на футбольное поле с пистолетом, обвинен прокуратурой Греции в нарушении спортивных регламентов.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, никаких других обвинений экс-депутату Государственной думы России не предъявлено.

«Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет», — приводит агентство слова представителя пресс-службы правоохранительного ведомства.

Напомним, российский бизнесмен греческого происхождения выбежал на поле после того, как судья не засчитал гол, забитый его командой. Матч был остановлен и сначала закончился нулевой ничьей, но позже гол все же засчитали, а ПАОК получил свои очки и стал победителем.

Саввиди был объявлен в розыск, и полиция выдала ордер на его арест.