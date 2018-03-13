Прокуратура Греции обвинила российского бизнесмена с пистолетом лишь в нарушении спортивных регламентов
Бизнесмен Иван Саввиди, который 12 марта в Салониках выбежал на футбольное поле с пистолетом, обвинен прокуратурой Греции в нарушении спортивных регламентов.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, никаких других обвинений экс-депутату Государственной думы России не предъявлено.
«Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет», — приводит агентство слова представителя пресс-службы правоохранительного ведомства.
Напомним, российский бизнесмен греческого происхождения выбежал на поле после того, как судья не засчитал гол, забитый его командой. Матч был остановлен и сначала закончился нулевой ничьей, но позже гол все же засчитали, а ПАОК получил свои очки и стал победителем.
Саввиди был объявлен в розыск, и полиция выдала ордер на его арест.
Справка:
Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения).
Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.