Собчак «открестилась» от Путина

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что Владимир Путин не является ее крестным отцом, вопреки слухам.

Об этом Собчак заявила в эфире «Эха Москвы». «Правда в этом смысле очень банальна. На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающимся событием… Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви. Это была ее большая мечта, чтобы меня крестили… В тот момент жизни я не была религиозным человеком. Там был в том числе Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — рассказала кандидат в президенты. Собчак уточнила — она не помнит практически ничего про свое крещение, кроме того, что она была в бархатном фиолетовом платье. Любопытно, что телеведущая с уверенностью заявляет, что Путин не является ее крестным, однако имя настоящего крестного не называет.

Кроме того, Ксения Собчак рассказала, что у нее нет никаких личных контактов с президентом России. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», – подчеркнула она.