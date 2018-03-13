«Зенит» призвал Роберто Манчини, оскорбившего болельщика, уважать фанатов

Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на взаимные оскорбления в инстаграме своего болельщика и главного тренера Роберто Манчини.

«Зенит» призвал болельщиков и тренеров проявить уважение друг к другу. «Зенит» уважает своих болельщиков и главного тренера и призывает всех быть взаимовежливыми», — цитирует заявление петербургского клуба Sport24.ru.

Напомним, после ничейного результата матча с «Ростовом», болельщик «Зенита» Игорь Залепукин в своем инстаграме написал пост: «Манчини, иди на... (нецензурное слово)». Неожиданно сам Манчини пришёл в комментарии к этой записи и написал: «Ты и твоя сестра», послав таким образом болельщика в ответ.