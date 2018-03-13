Финский зоопарк введет квоты на посещение панд
Зоопарк Эхтяри в центральной части Финляндии объявил о возможном введении квот на посещение дома гигантских панд из-за большого интереса посетителей.
Директор Эхтяри Йонна Пиетиля рассказал Ilta-Sanomat, что приезд из Китая Луми (Снежок) и Пюрю (Метелица) вызвал большой ажиотаж. В первые дни на животных пришли посмотреть несколько тысяч человек. В высокий сезон количество посетителей должно увеличиться в разы, поэтому в зоопарке решили ввести квоты. Летом в дом панд будут пускать по 600 человек в час. Как ожидается, в этом году на животных придут посмотреть 280 тысяч посетителей.
Справка:
Напомним, что в апреле этого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече со своим коллегой Саули Ниинисте рассказал, что финский зоопарк в Эхтяри получит в качестве подарка панд из Поднебесной. Финские журналисты заявили, что лидер Китая применил так называемую "панда-дипломатию", которая заключается в том, что Китай использует этих редких животных в качестве дипломатических подарков. В настоящий момент Китай сдал в аренду 10 различным странам около 50 животных.