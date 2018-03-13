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13.03.2018 12:17

Суд в третий раз отказал Сбербанку в иске к владельцам «Юлмарта» на 1 млрд рублей

Сбербанк в третий раз потерпел неудачу в попытке взыскать с владельцев ретейлера «Юлмарт» 1 млрд рублей.  12 марта Бабушкинский районный суд Москвы отказал кредитной организации в удовлетворении требований, посчитав, что акционеры компании не причинили ей убытков. Ранее аналогичное решение вынес Дзержинский районный суд Петербурга и поддержал городской суд Петербурга. 

Напомним, Сбербанк просил взыскать с собственников компании Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, Михаила Васинкевича, а также бывшего гендиректора Сергея Федоринова 1 млрд рублей. Речь идет о сумме, которую «Юлмарт» ранее взял у Сбербанка взаймы.  Именно получение «Юлмартом» кредита на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы он не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению». 

Получив отказ в удовлетворении своих требований в Петербурге, Сбербанк обратился в московский суд. В число ответчиков также попали члены совета директоров «Юлмарта» Сергей Фатеев и Алексей Никитин, а также компании «Балтийская электронная площадка» (БЭП) и группа «Санация». Кроме взыскания убытков, кредитная организация требовала признать договор цессии (уступки долга) между Дмитрием Костыгиным и компанией «БЭП», по которому  предприниматель передал той права требования по кредиту «Юлмарту» на 150 млн рублей, а также аналогичный договор между БЭП и «Санацией» недействительными. Однако эти требования не были поддержаны.

«Уже третий суд четко заявил, что акционеры «Юлмарта» не нанесли ущерба банку, а корпоративная ответственность заемщика не идентична личной ответственности его акционеров», – прокомментировал решение Дмитрий Костыгин. Предприниматель также выразил надежду, что следствие разберется в нюансах корпоративного права и примет решение о прекращении уголовного дела.


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Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
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