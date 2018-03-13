Полтора миллиона россиян собираются голосовать не по адресу прописки
Минкомсвязи России 13 марта отчиталось о работе сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг и накануне завершил свою работу.
В феврале и марте 2018 года услуга вошла в список наиболее популярных. Через госуслуги поменять свой участок для голосования решили более полутора миллиона россиян. Было подано 1,55 млн соответствующих заявлений, сообщили в министерстве. Воспользоваться услугой могли только один раз пользователи портала с подтверждённой учётной записью и номером персонального мобильного телефона. Всего на данный момент на Едином портале госуслуг зарегистрированы 68 млн россиян.
Напомним, накануне в Петербурге федеральный портал государственных услуг дал сбой — невозможно было воспользоваться как раз услугой включения в списки избирателей.
Справка:
Отметим, с 13 марта изменить место голосования можно будет, только получив заявление со специальной маркой на участке по месту жительства. С этим заявлением проголосовать удастся в любом регионе страны, но только на одном из специальных участков. Выбор любого участка — нововведение на выборах президента 2018 года, которое заменяет открепительное удостоверение и призвано поднять явку.
На 1 января 2018 года численность населения России составляла чуть менее 147 миллионов человек. По данным ЦИК, принять участие в голосовании за президента страны 18 марта смогут почти 111 млн россиян. 109 миллионов внутри страны и ещё около двух миллионов за пределами РФ.