Полтора миллиона россиян собираются голосовать не по адресу прописки

Минкомсвязи России 13 марта отчиталось о работе сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг и накануне завершил свою работу.

В феврале и марте 2018 года услуга вошла в список наиболее популярных. Через госуслуги поменять свой участок для голосования решили более полутора миллиона россиян. Было подано 1,55 млн соответствующих заявлений, сообщили в министерстве. Воспользоваться услугой могли только один раз пользователи портала с подтверждённой учётной записью и номером персонального мобильного телефона. Всего на данный момент на Едином портале госуслуг зарегистрированы 68 млн россиян.

Напомним, накануне в Петербурге федеральный портал государственных услуг дал сбой — невозможно было воспользоваться как раз услугой включения в списки избирателей.