Еще
12:08 13.03.2018
Пришлите свою новость!
12:07
Носорог остановил строительные работы на Васильевском острове
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:38
Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
11:16
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
11:09
После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела
11:04
На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали
10:59
Ученые нашли у мозга "часы приема" лекарств
10:58
Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
10:54
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
10:38
Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено
10:24
В Тосно мальчик попал в реанимацию после катания по перилам
10:16
Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
10:12
«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство
10:08
На выделенках Петербурга ГИБДД ловит непростые номера
09:51
СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля
09:35
СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции
09:23
Участок на берегу Ладожского озера за 50 миллионов тихо перепродали братья из Армении
09:10
Пешеход на Невском упал с тротуара под машину и погиб
09:02
Над посольством России в США кружил неизвестный вертолёт
08:52
Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге
08:47
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
08:43
В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом
08:31
Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро
08:23
Сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой около 8,0 на Камчатке и Курилах
08:11
Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля
08:02
Водители увидели асфальт и устроили ДТП на КАД
00:49
Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову
00:35
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
00:20
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на задержание в Петербурге на антикоррупционном митинге
12/03
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
12/03
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
12/03
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
12/03
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
12/03
«Современник»: Ефремов обругал зрителей от лица «малоприятного» персонажа
12/03
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
12/03
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
12/03
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
12/03
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
12/03
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
12/03
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
12/03
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
12/03
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
12/03
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
12/03
На петербургской премии "Прорыв" вспомнили Олега Табакова
12/03
В МХТ отменяют спектакли в связи со смертью Табакова
12/03
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
12/03
В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального
12/03
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
12/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта
12/03
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
12/03
Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве
12/03
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
12/03
Эксперты: В Петербурге "майские" указы не связаны со статистикой смертности, это врачей научили классификации
12/03
Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент
12/03
У администрации Выборгского района «Мерседес» получил ледяные «дворники»
12/03
В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка
12/03
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
12/03
В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории
12/03
Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
13.03.2018 12:00

В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»

Руководители комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по строительству собирают глав строительных союзов Петербурга и просят их обеспечить максимальную явку сотрудников на выборы 18 марта. 

Об этом «Фонтанке» 13 марта рассказали несколько источников в строительной отрасли. Одно из совещаний, по их словам, прошло в комстрое дней десять назад: на нем присутствовали, среди прочих, главы трех самых известных в Петербурге строительных общественных организаций. По словам источников, их настоятельно попросили назначить в своих структурах ответственных за явку на выборы в компаниях-членах этих союзов. Вел совещание замглавы комитета Александр Постраш.

Часть руководителей, как говорят, возмутилась и начала возражать, говоря о том, что известить своих членов о выборах они могут, а контролировать явку не смогут никак. В результате инициативу решили не продвигать и остановиться на «извещении о выборах».

Еще одно совещание накануне прошло в КРТИ. На нем один из заместителей главы комитета Алексей Гончаров заявил (аудиозапись есть в распоряжении «Фонтанки»): «Просьба еще раз... практически у всех мы были на предприятиях, по всем проехали, всем провели информацию... еще раз на местах посмотреть, поговорить с коллективами и по возможности обеспечить явку до 13.00 100% нашей отрасли».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30

В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
Петербургскую явку подвесят к урнам и скамейкам
Денег нет, но кандидаты держались
Ну и что, Титов?
Фёдор Лукьянов: Даже если в Италии выиграют «наши люди», санкции останутся
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку
Кто говорит по «секретному телефону Минобороны»
Явка на выборы: все выше, и выше, и выше
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.