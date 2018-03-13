В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»

Руководители комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по строительству собирают глав строительных союзов Петербурга и просят их обеспечить максимальную явку сотрудников на выборы 18 марта.

Об этом «Фонтанке» 13 марта рассказали несколько источников в строительной отрасли. Одно из совещаний, по их словам, прошло в комстрое дней десять назад: на нем присутствовали, среди прочих, главы трех самых известных в Петербурге строительных общественных организаций. По словам источников, их настоятельно попросили назначить в своих структурах ответственных за явку на выборы в компаниях-членах этих союзов. Вел совещание замглавы комитета Александр Постраш.

Часть руководителей, как говорят, возмутилась и начала возражать, говоря о том, что известить своих членов о выборах они могут, а контролировать явку не смогут никак. В результате инициативу решили не продвигать и остановиться на «извещении о выборах».

Еще одно совещание накануне прошло в КРТИ. На нем один из заместителей главы комитета Алексей Гончаров заявил (аудиозапись есть в распоряжении «Фонтанки»): «Просьба еще раз... практически у всех мы были на предприятиях, по всем проехали, всем провели информацию... еще раз на местах посмотреть, поговорить с коллективами и по возможности обеспечить явку до 13.00 100% нашей отрасли».