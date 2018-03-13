По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
Российский кёрлингист Денис Килба стал еще одним фигурантом громкого дела о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. По версии следствия, спортсмен выступал в качестве водителя у наркоторговцев.
О новых данных расследования 13 марта сообщает RT. По информации телеканала, за рулем одной из машин, встречавших наркотический груз из Латинской Америки в Москве, оказался Денис Килба. Его попросили о дружеском одолжении двое знакомых – граждане Латвии Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Всех троих и задержали на улице Василисы Кожиной вместе с грузом, когда операция близилась к завершению.
После Калмыкова и Худжамова арестовали: прослушка телефонных переговоров подтвердила, что они знали о характере груза из Аргентины. А вот знал ли о наркотиках Килба, неясно — он после допроса носит статус свидетеля.
«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — заявил спортсмен.
Килба – участник чемпионатов России. В последнее время он уже не занимается профессиональным спортом, но участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы по оптовой торговле лесом и химическими продуктами.
RT указывает на любопытную деталь: некоторое время назад Килба начал продвигать кёрлинг в Иркутской области. С этим регионом связан и другой фигурант дела — гражданин Аргентины Иван Близнюк. Последний организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из сибирского города.
Отметим, что участие в контрабанде латышей говорит в пользу версии о том, что запрещенный товар предназначался для Европы, а не для России. Прибалтийское государство должно было стать «базой» для дальнейшего распространения порошка по Евросоюзу.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили их подлинность, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж.