По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист

Российский кёрлингист Денис Килба стал еще одним фигурантом громкого дела о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. По версии следствия, спортсмен выступал в качестве водителя у наркоторговцев.

О новых данных расследования 13 марта сообщает RT. По информации телеканала, за рулем одной из машин, встречавших наркотический груз из Латинской Америки в Москве, оказался Денис Килба. Его попросили о дружеском одолжении двое знакомых – граждане Латвии Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Всех троих и задержали на улице Василисы Кожиной вместе с грузом, когда операция близилась к завершению.

После Калмыкова и Худжамова арестовали: прослушка телефонных переговоров подтвердила, что они знали о характере груза из Аргентины. А вот знал ли о наркотиках Килба, неясно — он после допроса носит статус свидетеля.

«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — заявил спортсмен.

Килба – участник чемпионатов России. В последнее время он уже не занимается профессиональным спортом, но участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы по оптовой торговле лесом и химическими продуктами.

RT указывает на любопытную деталь: некоторое время назад Килба начал продвигать кёрлинг в Иркутской области. С этим регионом связан и другой фигурант дела — гражданин Аргентины Иван Близнюк. Последний организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из сибирского города.

Отметим, что участие в контрабанде латышей говорит в пользу версии о том, что запрещенный товар предназначался для Европы, а не для России. Прибалтийское государство должно было стать «базой» для дальнейшего распространения порошка по Евросоюзу.