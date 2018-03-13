Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля

Евросоюз «проявит солидарность с Великобританией» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как пишет РБК, об этом 13 марта заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он уточнил, что в ЕС очень обеспокоены сложившейся ситуацией и теми выводами, к которым пришли в Британии. Напомним, накануне, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом, которое позже определили как газ Novichok. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.