Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч

Убийство 93-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны, блокадницы, в селе Демкино под Липецком совершила мать шестерых детей.

Как сообщает 3 марта пресс-служба Следственного комитета России, следствием установлено, что днем 7 марта 2018 года в селе Демкино 39-летняя подозреваемая, зная, что у пожилой соседки есть сбережения, попросила у неё денег в долг. Когда нетрезвой гостье в займе было отказано, она задушила ветерана платком. Добычей стали обнаруженные в доме 50 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана спустя сутки после совершения преступления, по ходатайству следователя она заключена под стражу. Установлено, что она является лишенной родительских прав матерью шестерых детей, ранее судима за кражу, ведет асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления подозреваемая признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего.