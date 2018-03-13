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13.03.2018 11:38

Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч

Убийство 93-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны, блокадницы, в селе Демкино под Липецком совершила мать шестерых детей.

Как сообщает 3 марта пресс-служба Следственного комитета России, следствием установлено, что днем 7 марта 2018 года в селе Демкино 39-летняя подозреваемая, зная, что у пожилой соседки есть сбережения, попросила у неё денег в долг. Когда нетрезвой гостье в займе было отказано, она задушила ветерана платком. Добычей стали обнаруженные в доме 50 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана спустя сутки после совершения преступления, по ходатайству следователя она заключена под стражу. Установлено, что она является лишенной родительских прав матерью шестерых детей, ранее судима за кражу, ведет асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления подозреваемая признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего.

 


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Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
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01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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