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12:08 13.03.2018
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12:07
Носорог остановил строительные работы на Васильевском острове
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:38
Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
11:16
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
11:09
После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела
11:04
На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали
10:59
Ученые нашли у мозга "часы приема" лекарств
10:58
Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
10:54
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
10:38
Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено
10:24
В Тосно мальчик попал в реанимацию после катания по перилам
10:16
Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
10:12
«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство
10:08
На выделенках Петербурга ГИБДД ловит непростые номера
09:51
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09:35
СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции
09:23
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Пешеход на Невском упал с тротуара под машину и погиб
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08:43
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Сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой около 8,0 на Камчатке и Курилах
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13.03.2018 11:35

Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску

Вооруженные силы России готовы ответить на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску.

Как пишет 13 марта РБК, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные собираются нанести удар по столице Сирии. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — уточнил Герасимов. 

По словам начальника Генштаба РФ, США собираются обвинить режим Башара Асада в применении химического оружия, после чего нанести удар по правительственным кварталам столицы Сирии.


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02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
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27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
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21.02.2018 17:50
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15.02.2018 18:15
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
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24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
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