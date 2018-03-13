Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску

Вооруженные силы России готовы ответить на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску.

Как пишет 13 марта РБК, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные собираются нанести удар по столице Сирии. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — уточнил Герасимов.

По словам начальника Генштаба РФ, США собираются обвинить режим Башара Асада в применении химического оружия, после чего нанести удар по правительственным кварталам столицы Сирии.