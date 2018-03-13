Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск

Банк «Открытие» банкротит петербургского автодилера «Аврора». Как следует из картотеки арбитража, иск о признании компании ООО «Автоцентр Аврора Спб» несостоятельной подан 12 марта. Сумма задолженности не указана.

О том, что компания в ближайшее время прекратит существование, «Фонтанка» писала еще в феврале. Дилер вот уже несколько месяцев испытывал сложности и перестал выдавать клиентам машины. Проблемы руководство компании объясняло невозможностью реструктуризировать кредит в «Открытии» из-за смены там администрации. К началу 2018 года в залоге у банка находились 116 ПТС, уже оплаченных клиентами авто.

Несмотря на уход с рынка, «Аврора» не теряет надежды рассчитаться с клиентами. Сын совладельца «Авроры» Дмитрия Геворкова Михаил планирует выкупить салон на Стартовой улице за 93 млн рублей, а салон на Софийской улице достанется за 100 млн рублей дилеру «Форсаж». Эти деньги «Аврора» намерена направить на погашение задолженности.