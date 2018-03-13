Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело

Чрезмерная любовь к домашним животным довела петербуржца до уголовного дела. Мужчина силой убедил приятеля отдать приглянувшегося котёнка.

Как сообщили 13 марта в пресс-службе прокуратуры города, в ноябре 2017 года петербуржец заглянул в гости к приятелю на проспект Культуры. Чёрно-белый пятимесячный котёнок заставил дрогнуть сердце неоднократно судимого мужчины, однако законного владельца сцена не растрогала и он отказался отдать животное. Как полагает следствие, петербуржец напал на потерпевшего, сломал ему нос и забрал вожделенного котёнка.

Уголовное дело о разбое рассмотрит Калининский районный суд. Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.