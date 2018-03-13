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13.03.2018 11:16

Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»

Ученые биологического института Томского государственного университета (ТГУ) и куратор ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио совместно открыли новый вид ядовитой рыбы фугу. 

Как передает 13 марта телеканал «Мир-24» со ссылкой на ТАСС, новый вид получил название «узорчатая рыба-собака». «Ученый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин обратился за консультацией к своему коллеге из Токио Кейчи Мацууре для проверки принадлежности найденной рыбы к новому виду, которую, как показала проверка, ранее ошибочно относили к другому виду. Причудливое название новый вид рыбы фугу получил из-за яркого окраса — тело рыбы светло-коричневого цвета, покрытое множеством белых пятен», – заявили в пресс-службе ТГУ. 

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Ученые также подчеркнули, что в последнее время у берегов Сахалина стали замечать нехарактерные для этого региона виды — например, акулов и скатов, которые обычно живут в более теплых водах. Эксперты говорят, что теплые течения меняют направление и приводят новые виды на Сахалин.

Рыба фугу принадлежит к семейству иглобрюхих, в ее печени и некоторых других внутренних органах содержится яд. Однако при правильном приготовлении ее считают деликатесом. 


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