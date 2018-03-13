После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела

В ходе проверки состояния рынка похоронных услуг, которую Генеральная прокуратура проводила совместно с МВД в конце 2017 года, возбуждено 23 уголовных дела. 64 должностным лицам вынесены предостережения о необходимости соблюдения закона, более 2000 чиновников привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщают 13 марта «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа, из 35 тыс. выявленных фактов самыми распространенными оказались нарушение требований к содержанию мест захоронения, нарушения земельного законодательства при использовании участков для захоронений, необоснованные отказы в выплате социального пособия на погребение либо создание дополнительных трудностей при его получении.

Проверка проводилась по поручению президента, который в августе 2017 года дал правительству указание обеспечить гарантированный перечень бесплатных услуг по погребению, доступный по принципу одного окна, с использованием лицевого счета пенсионного страхования. Глава государства также попросил провести инвентаризацию кладбищ и резервирование земель под погосты, а также госрегистрацию права собственности на уже существующие места для захоронения.