Uber вернется в Финляндию после изменений в законодательстве

Поправки в закон о пассажирских перевозках позволят сервису такси легально работать в Суоми.

Компания Uber заявила, что собирается вернуться на финский рынок в июле после изменений в законодательстве. Помимо Хельсинки сервис может появиться и в других городах. Об этом в комментарии Helsingin Sanomat заявил глава финского подразделения Uber Йоела Ярвинен.

Либерализацией законодательства собирается воспользоваться и лоукостер Onnibus, запустив собственный сервис такси. В компании пока не комментируют проект, ответив, что ждут подробностей грядущих изменений в законодательстве. Как ожидается, водителям по-прежнему необходимо будет получать лицензии. Проект закона будет представлен в конце этого месяца.