Uber вернется в Финляндию после изменений в законодательстве
Поправки в закон о пассажирских перевозках позволят сервису такси легально работать в Суоми.
Компания Uber заявила, что собирается вернуться на финский рынок в июле после изменений в законодательстве. Помимо Хельсинки сервис может появиться и в других городах. Об этом в комментарии Helsingin Sanomat заявил глава финского подразделения Uber Йоела Ярвинен.
Либерализацией законодательства собирается воспользоваться и лоукостер Onnibus, запустив собственный сервис такси. В компании пока не комментируют проект, ответив, что ждут подробностей грядущих изменений в законодательстве. Как ожидается, водителям по-прежнему необходимо будет получать лицензии. Проект закона будет представлен в конце этого месяца.
Справка:
Сервис Uber был запущен в Суоми в 2014 году. Полиция Финляндии пыталась бороться с водителями Uber путем штрафов, однако после вмешательства прокуратуры в отношении работников компании стали возбуждать дела. В конце июня окружной суд Хельсинки постановил наложить арест на имущество главы финского подразделения Uber Йоела Ярвинена. В июле компания Uber приняла решение временно покинуть финский рынок.