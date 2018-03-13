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13.03.2018 10:59

«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»

«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»
ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к установке навесных вентилируемых фасадов в «Доме на Обручевых».

«Доме на Обручевых» возводится в Калининском районе по адресу: ул. Обручевых д. 5, литера А, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Академическая» и «Политехническая». В настоящее время на объекте также ведутся работы по установке дверей и окон в квартирах, продолжается устройство кровли.

«Дом на Обручевых» — это 18-этажный жилой дом на 765 квартир, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. К активной стадии строительства «Дома на Обручевых» Компания приступила в январе 2017 года, тогда был залит первый бетон в фундамент. В октябре того же года строительная площадка «Дома на Обручевых» была оценена жюри конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2017» — эксперты присудили ей наибольшее количество баллов в рамках проверки работы бригад на строящихся объектах Санкт-Петербурга.

«Дом на Обручевых» — яркий и выразительный проект, который станет продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом. Завершение строительства «Дома на Обручевых» запланировано на IV квартал 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-004-0172.3-2015 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

 


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