Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены

Газ, которым предположительно в Британии были отравлены экс-разведчик Скрипаль и его дочь, Россия уже не производит. Нет в стране и запасов — они полностью уничтожены. Об этом 13 марта заявил член Совфеда Игорь Морозов, до 1994 года работавший в системе КГБ СССР и ФСБ.

«Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.)»,— цитирует сенатора «Коммерсантъ».

О надуманных обвинениях в адрес Москвы заявил и его коллега, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

«Публичные обвинения Лондона в адрес Москвы, да еще и в ультимативном ключе, вызывают столь же сильные чувства отвращения и неприятия, что и те, которые, наверно, испытало большинство британцев, узнав о покушении на Скрипалей»,— отметил он.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, долгие годы шпионивший в пользу Лондона, и его дочь Юлия были отравлены газом «Новичок», который производили в СССР. За это Россию ждут новые санкции. С выводом британцев уже согласились и в Госдепе.