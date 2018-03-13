Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
Газ, которым предположительно в Британии были отравлены экс-разведчик Скрипаль и его дочь, Россия уже не производит. Нет в стране и запасов — они полностью уничтожены. Об этом 13 марта заявил член Совфеда Игорь Морозов, до 1994 года работавший в системе КГБ СССР и ФСБ.
«Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.)»,— цитирует сенатора «Коммерсантъ».
О надуманных обвинениях в адрес Москвы заявил и его коллега, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
«Публичные обвинения Лондона в адрес Москвы, да еще и в ультимативном ключе, вызывают столь же сильные чувства отвращения и неприятия, что и те, которые, наверно, испытало большинство британцев, узнав о покушении на Скрипалей»,— отметил он.
Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, долгие годы шпионивший в пользу Лондона, и его дочь Юлия были отравлены газом «Новичок», который производили в СССР. За это Россию ждут новые санкции. С выводом британцев уже согласились и в Госдепе.
Справка:
Газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за разработку газа его создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.
Единственный документально зарегистрированный случай криминального применения отравляющего вещества, схожего по эффекту действия с «Новичком», стал известен в 1995 году. Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все их хронические заболевания (Кивилиди впал в кому из-за отказа почек), причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, а лишь вытирала пыль в кабинете. В ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в городе Шиханы Саратовской области.
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.