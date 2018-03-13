В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016

Германия выдала Франции футбольного фаната из России, которого подозревают в участии в беспорядках на чемпионате Европы по футболу 2016 года в Марселе.

Об этом сообщает 13 марта BBC. Болельщик уже арестован. Его задержали еще 21 февраля в Мюнхене, когда 31-летний мужчина летел в Бильбао на матч «Спартака» против «Атлетика». Теперь россиянину грозит до 15 лет тюрьмы, поскольку в ходе беспорядков в 2016 году некоторые болельщики получили серьезные травмы — один англичанин впал в кому. Отметим, ранее в посольстве России в Германии заявляли, что рассматривают «данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. в России».