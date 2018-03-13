На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали

Горожане продолжают сообщать об авариях на сетях Водоканала в Петербурге. На этот раз очевидцы сняли на видео «хлюпающий» люк на Московском проспекте.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, в девять утра 13 марта аварийная бригада остановила вытекание воды на Авиационной, 25. Источником потопа здесь стала лопнувшая труба диаметром 225 мм.

Через полтора часа, к 10:30, локализовали вытекание у 26-го дома на Лермонтовском проспекте. На этом месте прорвало пожарный гидрант диаметром полметра.

Пока специалисты устраняли последствия двух аварий, горожане сообщили о новом прорыве — на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. Внимание прохожих привлёк пузырящийся люк.

В ночь на 13 марта на Загородном проспекте, 29, забил фонтан холодной воды высотой с пятиэтажный дом. Усмирить пыл коммунальной стихии удалось к 6:30.