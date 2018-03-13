Акционеры Nordea поддержали перенос штаб-квартиры в Хельсинки

Два крупнейших акционера финансового концерна выступили за открытие центрального офиса в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Перед голосованием о переносе штаб-квартиры руководители Nordea заявили, что введение обязательной стабилизационной пошлины в Швеции повлияло на их решение. Кроме того, по словам Рамзея Бруфера, решающим фактором стало то, что Nordea перейдет в банковский союз ЕС. Окончательное решение о переносе головного офиса будет принято в четверг, 15 марта.

В Швеции новость о переезде штаб-квартиры вызвала критику. В частности, премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен заявил, что налогоплательщики возмущены поведением концерна.