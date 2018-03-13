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13.03.2018 11:00

На кораблях ВМФ ищут «водяной туман»

Система пожаротушения на военных кораблях должна быть демонтирована. Академия МЧС говорит об угрозе жизни. Следствие ищет того, кто отдал заказы ВМФ иностранцу с документом «страны агрессивного блока НАТО».
На кораблях ВМФ ищут «водяной туман»
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Прокуратура Западного военного округа проверяет все заводы, которые строят корабли для Минобороны и сотрудничают с петербургским производителем системы пожаротушения «БФК-Проект». Первое уголовное дело о мошенничестве уже возбуждено, в его основе — экспертиза оборудования на крейсере «Аврора». Академия МЧС признала установку опасной для жизни, возражения Экспертного совета ВМФ не приняты во внимание. Гендиректор попавшей под подозрение компании заявляет о конкурентной борьбе.

Детальному изучению в рамках прокурорской проверки подверглась отечественная разработка, система пожаротушения типа «водяной туман». Принцип действия зашифрован в ее названии – тушение тонкораспыленной водой высокого давления. Специальная сеточка распылителя разрывает каплю на тысячи мелких и в помещении с высокой из-за огня температурой образуется пар, водяной туман, который замещает пищу пожара, кислород.

Мировыми лидерами в производстве «водяного тумана» считаются немцы (компания Minimax), испанцы (LPG) и американцы, выкупившие финскую корпорацию Marioff.

Расчетное время тушения — меньше минуты, еще четверть часа висит водяное облако, не допуская повторного возгорания. Из-за способности охлаждать воздух и минимизировать задымление, что важно при эвакуации, подобного рода системы устанавливают в бизнес-центрах, кинотеатрах, торговых центрах, музеях.

В апреле 2017 года московская Академия противопожарной службы МЧС получила от прокурора Западного военного округа задание проверить вернувшуюся с ремонта «Аврору». Установленная на крейсере система типа «водяной туман» преподносится изготовителем как новейшая отечественная, разработанная специально для морских кораблей и судов и не имеющая аналогов в России. Называется «Атлас-Аква» и состоит из насосной установки, клапанов, распылителей, кранов, труб и щитов управления. Насосный агрегат ревизорам от МЧС глянулся: большой, красивый, с металлической табличкой «Изготовитель: ООО «БФК-Проект». Все девять насосов и три электродвигателя ловко качают, бесперебойно. Сделано в России и работает. Ликование и гордость разбились о бирку – не родная.

Кто настоящий производитель насосов, пожарные инспекторы с ходу не допытались, а автора электродвигателей установили — Ярославский электромашиностроительный завод. Мембранные расширительные баки для поддерживающих давление жокей-насосов тоже показали марку — Wester, Великобритания. Ни ярославских ремесленников, ни английских мастеровых техзадание на ремонт «Авроры» не подразумевало.

Безызвестным осталось происхождение распылителей (маркировка частично стерта) и трубопроводов (данные изготовителя закрашены). Трубы к тому же ржавые на стыках, а распылители «смотрят в разные стороны» и, значит, не смогут при пожаре равномерно оросить площадь вверенного помещения.

В своем апрельском поручении окружной прокурор генерал-лейтенант Артур Егиев просил дать экспертную оценку еще и производственной базе ООО «БФК-Проект». Несколько арендованных зданий для сборки «Атлас-Аква» не смогли сформировать у контролеров образ солидного отечественного производителя. Эпоха Средневековья в отчете не упоминается, но в целом описание подходит термину «кустарное производство». Здесь же, на промплощадке, москвичи увидели родного брата насоса с «Авроры». К нему успели прикрутить шильдик «БФК-Проект», но свидетельство о голубой крови осталось в техдокументации — Speck, Германия.

Экспертное заключение было подписано 10 августа 2017 года, в нем рекомендации: ради дорогостоящего оборудования и экспонатов, а также для безопасности экипажа и посетителей крейсера «Аврора» оросители, трубы и арматуру необходимо заменить. Насосную станцию разрешено оставить, но вернуть ей имя, провести испытания и получить сертификат соответствия. А новую установку «водяного тумана» Академия МЧС советует купить у проверенных ими и надежных отечественных производителей, в прилагаемом списке — петербургское ООО «НПП «Вотум».

На осмысление экспертного заключения у военных прокуроров ушел месяц. Первому заму министра обороны Сергея Шойгу в сентябре писал уже главный военный прокурор Валерий Петров «для принятия мер по обеспечению противопожарной защиты крейсера «Аврора», сохранности жизни и здоровья граждан». Отдельно упомянуто, что на систему пожаротушения для корабля боевой славы потрачено 87 миллионов рублей.

Первый зам министра обороны Руслан Цаликов, заслуженный экономист России с 18-летним стажем в сфере чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, адресовал прокурорские претензии главкомату ВМФ с резолюцией «разобраться».

Конгломерат из морских офицеров, конструкторов, инженеров военного кораблестроения тоже посетил «Аврору» и на 38 страниц экспертного заключения гражданских специалистов академии МЧС ответил 29-ю листами протокола научно-технического совещания в Экспертном совете ВМФ.

Главная ошибка пожарных инспекторов – считать «Аврору» музеем. «Аврора» – это прежде всего военный корабль в составе флота, а значит, и руководствоваться нужно не стандартами для стоящих на земле зданий, а требованиями морского регистра. И вот этим самым требованиям противопожарная система «Атлас-Аква» соответствует, прошла испытания, имеет сертификаты.

С насосом, конечно, нехорошо получилось. Но, во-первых, еще до момента установки в Минобороны знали, что насосы, клапаны, термоколбы и трубные соединения у отечественной разработки иностранные, а во-вторых, в непростом для всей российской промышленности 2015 году альтернативы системе «Атлас-Аква» попросту не было. С началом санкционной войны иностранцы отказались от сотрудничества и вопрос стоял так: либо разработка «БФК-Проект», либо на «Авроре» остается советское оборудование с опасным для жизни газом хладон, к тому же еще и сломанное. Перечисленные же академией МЧС производители не имеют сертификатов морского регистра, исключение «НПП «Вотум», но он получил типовое одобрение уже после установки «Атлас-Аква» – в декабре 2016-го.

Многие замечания москвичей Экспертный совет ВМФ посчитал некорректными или несущественными. Мембранная емкость английской марки Wester вообще не входит в состав системы, ее установили позже, когда выяснилось, что запорная арматура при высоком давлении протекает. Распылители «смотрят в разные стороны», потому что «на кораблях и судах присутствуют эксплуатационные крены и дифференты» – на воде стоит, вот и качается. А трубы вообще покрасил Кронштадтский морской завод, и это никак не влияет на качество, уж тем более следы механического воздействия – не доказательство того, что кто-то пытался скрыть маркировку. То, что инспекторы приняли за ржавчину, на самом деле литол — смазка желтоватого оттенка, которая на фоне белой краски могла показаться следами коррозии.

Экспертный совет пришел к выводу, что замена оборудования не требуется, а отдельные недостатки «БФК-Проект» устранит: в документацию задним числом добавит перечень покупных компонентов, заменит оросители без маркировки, ликвидирует капельную течь на соединениях трубопроводов. В дальнейшем производителю рекомендовано перейти на отечественные насосы и клапаны обвязки. И главное: ничто не мешает компании продолжить работу с заказами Минобороны, так как и о производственной мощи «БФК-Проект» у академии МЧС тоже сложилось ошибочное представление.

Протокол Экспертного совета ВМФ был подписан 4 октября, а в декабре 2017-го Военное следственное управление по ЗВО возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В январе-феврале этого года в адрес заводов-партнеров «БФК-Проект» поступили обращения военной прокуратуры, в которых есть ссылка на отрицательное заключение специалистов МЧС и вообще не упоминается позиция флотских экспертов.

«Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла» «БФК-Проект» оборудовал три малых ракетных корабля проекта 22800, общая сумма контракта — без малого 33 миллиона. Еще четыре таких же корабля для ВМФ строит «Зеленодольский судостроительный завод им Горького» в Татарстане, межзаводским договором предусмотрены 35 миллионов рублей на установку «Атлас-Аква», 120 миллионов заложены в смету противопожарной системы для четырех корветов проекта 22160.

Теперь судостроители должны объяснить прокурорам, почему именно этот «водяной туман» был выбран для флотских заказов, кто конкретно из должностных лиц Минобороны принимал это решение и понимали ли они, корабелы, с кем имеют дело.

Цитата из письма прокуратуры ЗВО:

«Располагало ли руководство ... и 490 ВП МО РФ информацией о наличии иностранного гражданства у Селютина А.В., в том числе вида на жительство в стране агрессивного блока НАТО — Республике Эстония, каким образом осуществлялся допуск Селютина на территорию головного офиса, производственных цехов и других объектов, а также каким образом предоставлялся допуск Селютину к конструкторской документации на корабли проекта 22160 и 22800».

Природу интереса к своей персоне главный конструктор «БФК-Проект» Антон Селютин объясняет завистью. Его изобретение «Атлас-Аква» становится популярным, по состоянию на конец 2017 года, заключен 21 договор, из которых больше половины — в интересах Минобороны. Среди заказчиков входящие в ОСК калининградский «Янтарь», петербургская «Северная верфь», дочка концерна «Калашников», ярославский завод «Вымпел». Общая сумма только государственных контрактов — 800 миллионов.

Прямым конкурентом Антон Селютин считает ООО «Научно-производственное предприятие «Вотум». С его гендиректором, Игорем Губиным, они связаны руководящей должностью в ООО «ЛТХ-Басс» – до 2015 года эстонская дочка финской LTH-Baas Finland OY и единственный поставщик на российский рынок системы пожаротушения HI-FOG производства американо-финской корпорации Marioff. Финский «водяной туман» к началу 2015-го был установлен на корвете «Гремящий», который строит «Северная верфь», заключили договор на следующий в серии корабль – «Проворный». HI-FOG собирались поставить и на «Аврору», но из-за санкций Marioff от контракта отказалась, а Селютина уволили с поста гендиректора ООО «ЛТХ-Басс». Преемником назначили Игоря Губина. Той же весной иностранцы вышли из состава учредителей, ООО «ЛТХ-Басс» стало стопроцентно российским, сменило название на «НПП «Вотум», гендиректором остался Губин.

Выпускник Санкт-Петербургского политеха Антон Селютин в октябре 2015-го зарегистрировал товарный знак «Атлас-Аква». Правообладатель — новообразованный «БФК-Проект», Селютин в нем главный конструктор. Говорит, что придумать и собрать свой, отечественный «водяной туман» было не хлопотно: принцип действия заучил во время работы с финнами, а немецкие насосы не оставляли выбора своей надежностью. Селютин утверждает, что никогда не скрывал происхождения ни комплектующих, ни своего собственного — родился в Ленинграде, женился на эстонке, отсюда и вид на жительство в «стране агрессивного блока НАТО».

У «НПП «Вотум» есть причины недолюбливать «БФК-Проект». Компания считает себя правопреемником «ЛХТ-Баас», с которой еще до санкций Минобороны понятийно договорилось о локализации в России производства системы пожаротушения под названием «Вотум». Таким образом предполагалось исполнить постановление правительства от декабря 2013 года, которое установило курс на импортозамещение. Мысль была проста: «ЛХТ-Баас» закупает у финнов комплектующие, привозит их в Петербург, собирает на площадке «НВК-Инжиниринг», и система превращается в изделие отечественного производства, которое можно серийно использовать для нужд ВМФ. Превращение финской установки в российскую должно было завершиться в 2016 году, но попятная иностранцев спутала карты.

В июне 2016-го «НПП «Вотум» заявило министерству обороны, что готова вместо «БФК-Проект» работать на патрульных кораблях проекта 22160, которые строятся в Зеленодольске, а также на корвете «Проворный» («Северная верфь»). В документах проверки НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ говорится, что у претендента нет не только требуемых лицензий, но и самой системы пожаротушения. В 2017 году выводы военных подтвердил аудит Объединенной судостроительной корпорации, а федеральная антимонопольная служба попросила «НПП «Вотум» не вредить деловой репутации «БФК-Проект», распуская слухи о ненадежности «Атлас-Аква».

Официальный сайт «НПП «Вотум» находится в разработке, имеющиеся в открытом доступе телефоны — выключены. Редакция «Фонтанки» открыта для общения с руководством научно-производственного предприятия и готова отразить его позицию.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»


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