Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле

Масляные разводы заметили горожане на реке Оккервиль в Невском районе Петербурга утром 13 марта.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец, чёрные разводы расползлись по поверхности воды на участке от улицы Ворошилова до Ледового дворца на проспекте Пятилеток. От реки идёт резкий запах отработанного моторного топлива.

В комитете по природопользованию Смольного нашему изданию сообщили, что к предполагаемому месту разлива нефтепродуктов направлены специалисты ГУП «ПИЛАРН».