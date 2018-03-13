«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который уже участвовал в операциях у берегов Сирии, войдет в состав эскадры Военно-морского флота России в Средиземном море.

Об этом 13 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника пресс-службы Черноморского флота Вячеслава Трухачева. По его словам, корабль уже отправился из Севастополя на юг.

«Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону»,— отметил Трухачев.

Напомним, россияне уже не раз видели кадры пуска ракет «Калибр» по полициям террористов в Сирии. Пуски производились именно с «Адмирала Эссена».

Сторожевой корабль проекта 11356 был заложен на калининградском заводе «Янтарь» в 2011 году, спущен на воду в 2014-м. «Адмирал Эссен» оснащен корабельным ракетным комплексом «Калибр-НК», многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль-1». На нем установлена боевая информационно-управляющая система «Требование-М».

Фрегат отправился к месту постоянного базирования, в Крым, весной 2017 года.