СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля
Великобритания может устроить кибератаку против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом 13 марта пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
Собеседник газеты заявил, что «хакерские программы могут быть вполне вероятным вариантом». Times отмечает, что министерство обороны и Центр правительственной связи страны ускорят разработку совместной вредоносной программы. В качестве целей кибератаки могут рассматриваться как правительственные сайты, так и порталы, «распространяющие фейковые новости».
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти, и потребовала у России в срок до 13 марта предоставить объяснения, пригрозив серьёзными мерами.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.