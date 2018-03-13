СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля

Великобритания может устроить кибератаку против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом 13 марта пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Собеседник газеты заявил, что «хакерские программы могут быть вполне вероятным вариантом». Times отмечает, что министерство обороны и Центр правительственной связи страны ускорят разработку совместной вредоносной программы. В качестве целей кибератаки могут рассматриваться как правительственные сайты, так и порталы, «распространяющие фейковые новости».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти, и потребовала у России в срок до 13 марта предоставить объяснения, пригрозив серьёзными мерами.