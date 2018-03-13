СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции

Бывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев арестован по уголовному делу о коррупции. Как 13 марта пишет «Коммерсантъ», его обвиняют в посредничестве по взяточничестве.

Следствие полагает, что Трутнев был посредником в вымогательстве денег сотрудниками Федеральной службы безопасности у руководства НИТИ им. П. И. Снегирева, которое производит взрыватели для боеприпасов. По информации издания, подозрения в адрес Трутнева возникли еще в январе этого года, его допросили и провели дома обыск, после чего бывший глава МУРа оказался в больнице. Следственный комитет решил, что Трутнев пытается уклониться от следствия, и обратился в суд с ходатайством об аресте. Трутнев вину не признает.

По информации СК, которую приводит издание, в 2017 году сотрудники ФСБ нашли нарушения в работе НИТИ им. П. И. Снегирева и предложили руководству откупиться. Генеральный директор обратился в управление собственной безопасности ФСБ. Далее через посредников он передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову три миллиона рублей.

Фигурантами дела, помимо самого Круглова, также стали начальник отделения УФСБ по Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Виноградов признали вину и активно сотрудничали со следствием, дав показания на Трутнева. Материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

Виктор Трутнев возглавил Московский уголовный розыск в 2001 году, через два года его перевели на должность главы управления внутренних дел Северо-Восточного округа, а в 2011 году — в соседний Северный округ. Он был освобожден от должности указом президента Дмитрия Медведева.