Над посольством России в США кружил неизвестный вертолёт

Посольство России в США заметило неизвестный вертолет, который кружил над территорией дипмиссии в Вашингтоне вечером 11 марта. Об этом дипломатическая миссия сообщила в Twitter.

«Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка обнаружить следы российского вмешательства?» – говорится в сообщении, которое дополняет фотография вертолета, освещающего прожектором одно из зданий посольства.

Напомним, что в США более года расследуется возможное вмешательство России в президентские выборы. Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Как писала "Фонтанка", интернет-интервенция в США осуществлялась под кодовым названием «Проект Лахта», место заокеанским перформансам тоже нашлось.

Осенью 2017 года американские власти закрыли российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях провели обыски. В декабре 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы закрыла для России доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K