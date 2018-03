Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Как 13 марта пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, он достиг отметки в 600 голов в своей карьере в НХЛ. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей.

В истории лиги 32-летний россиянин стал 20-м игроком, которому удалось забросить 600 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 894 голов.

Игра «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс» закончилась со счетом 3:2.

