Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».
Как 13 марта пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, он достиг отметки в 600 голов в своей карьере в НХЛ. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей.
В истории лиги 32-летний россиянин стал 20-м игроком, которому удалось забросить 600 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 894 голов.
Кроме того, Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 600 шайб в менее чем 1000 матчах.
Игра «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс» закончилась со счетом 3:2.
4TH PLAYER EVER TO 600 GOALS IN UNDER 1,000 GAMES! #600VI pic.twitter.com/zC15pXkORd— Washington Capitals (@Capitals) 13 марта 2018 г.