Еще
12:08 13.03.2018
Пришлите свою новость!
12:07
Носорог остановил строительные работы на Васильевском острове
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:38
Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
11:16
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
11:09
После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела
11:04
На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали
10:59
Ученые нашли у мозга "часы приема" лекарств
10:58
Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
10:54
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
10:38
Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено
10:24
В Тосно мальчик попал в реанимацию после катания по перилам
10:16
Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
10:12
«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство
10:08
На выделенках Петербурга ГИБДД ловит непростые номера
09:51
СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля
09:35
СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции
09:23
Участок на берегу Ладожского озера за 50 миллионов тихо перепродали братья из Армении
09:10
Пешеход на Невском упал с тротуара под машину и погиб
09:02
Над посольством России в США кружил неизвестный вертолёт
08:52
Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге
08:47
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
08:43
В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом
08:31
Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро
08:23
Сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой около 8,0 на Камчатке и Курилах
08:11
Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля
08:02
Водители увидели асфальт и устроили ДТП на КАД
00:49
Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову
00:35
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
00:20
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на задержание в Петербурге на антикоррупционном митинге
12/03
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
12/03
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
12/03
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
12/03
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
12/03
«Современник»: Ефремов обругал зрителей от лица «малоприятного» персонажа
12/03
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
12/03
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
12/03
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
12/03
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
12/03
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
12/03
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
12/03
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
12/03
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
12/03
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
12/03
На петербургской премии "Прорыв" вспомнили Олега Табакова
12/03
В МХТ отменяют спектакли в связи со смертью Табакова
12/03
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
12/03
В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального
12/03
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
12/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта
12/03
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
12/03
Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве
12/03
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
12/03
Эксперты: В Петербурге "майские" указы не связаны со статистикой смертности, это врачей научили классификации
12/03
Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент
12/03
У администрации Выборгского района «Мерседес» получил ледяные «дворники»
12/03
В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка
12/03
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
12/03
В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории
12/03
Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.03.2018 08:47

Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Как 13 марта пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, он достиг отметки в 600 голов в своей карьере в НХЛ. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей.

В истории лиги 32-летний россиянин стал 20-м игроком, которому удалось забросить 600 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 894 голов.

Кроме того, Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 600 шайб в менее чем 1000 матчах.

Игра «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс» закончилась со счетом 3:2.



Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
Продано более миллиона билетов на ЧМ-2018
Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием
Йозеф Блаттер: У России никто не отнимет ЧМ-2018
Защитник «Зенита» Маммана выбыл из-за травмы минимум на полгода
Греческий клуб будет объяснять ФИФА и УЕФА, почему российский владелец выбежал на поле с пистолетом
Российский бизнесмен с оружием прервал футбольный матч в Греции
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Ничьи, что хуже поражения
Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева
Потерялся "Зенит"
Переигровка как «обозначение»
Как СКА преодолевает олимпийское похмелье
Как доехать до чемпионата
Импотенция «Зенита»
СКА идет за третьим Кубком Гагарина
Как ВАДА решило разыграть Россию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.