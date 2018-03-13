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13.03.2018 08:31

Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро

Изъятие агитационных листовок продолжается в Петербурге в последнюю неделю перед выборами президента. 

Как стало известно «Фонтанке», 12 марта в половине пятого вечера у ДК Ленсовета на Каменноостровском проспекте, 42, был задержан 29-летний местный житель. Мужчина раздавал прохожим листовки оппозиционера Алексея Навального с призывом не ходить на избирательные участки. У активиста изъяли 14 листовок, составив на него протокол. 

А на станции метро «Площадь Александра Невского-1», в обед, в вагоне задержали третьекурсника Горного института. В отличие от своего ректора Владимира Литвиненко, являющегося одним из руководителей штаба Владимира Путина, студент — за Григория Явлинского. С газетами кандидата юношу и задержали. 357 экземпляров печатного издания не дошли до электората. Молодой человек отпущен под обязательство о явке как нарушитель предвыборного законодательства. 

Ранее наше издание сообщало о задержании в Северной столице активистов штаба Навального. 


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