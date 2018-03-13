В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом

Потепление в Северной столице началось с коммунальных аварий. Не успели горожане отойти от воздушной атаки ледяными глыбами, как в ход пошли наземные силы. Утро вторника, 13 марта, подмочил не только ливень, но и хлеставшие на дорогах фонтаны и гейзеры. Проезжую часть затопило сразу в трёх местах.

Как стало известно «Фонтанке», струя воды забила около трёх ночи на Загородном проспекте, 29. Госавтоинспекции пришлось перекрыть движение транспорта. Фонтан в пять этажей высотой «омывал» троллейбусные провода..

Сотрудники Водоканала прибыли на место аварии около четырёх утра. Течь дал пожарный гидрант диаметром 500 мм. К 6:30 вытекание локализовали.

Уже через час, около 7:30, небольшой фонтанчик открыл люк и разлился на проезжей части у 26-го дома по Лермонтовскому проспекту.

Через полчаса уже на Авиационной, 25 автомобили вынужденно приняли холодную ванну. Аварийная бригада Водоканала выехала по данным адресам.