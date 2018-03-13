Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля
Заявления британских и американских властей о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля являются бездоказательными. Об этом накануне заявили в посольстве России в США.
«Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?» — приводит заявление российской дипмиссии РБК со ссылкой на «Интерфакс». В посольстве подчеркнули, что «бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться».
Российские дипломаты отметили, что на данный момент нет ни одного доказательства правоты британских и американских властей. «Неужели здесь уже забыт образ (экс-госсекретаря США Колина. — Прим.ред.) Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?», — поинтересовались в посольстве.
Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон согласился с информацией британского правительства.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.