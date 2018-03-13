Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля

Заявления британских и американских властей о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля являются бездоказательными. Об этом накануне заявили в посольстве России в США.

«Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?» — приводит заявление российской дипмиссии РБК со ссылкой на «Интерфакс». В посольстве подчеркнули, что «бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться».

Российские дипломаты отметили, что на данный момент нет ни одного доказательства правоты британских и американских властей. «Неужели здесь уже забыт образ (экс-госсекретаря США Колина. — Прим.ред.) Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?», — поинтересовались в посольстве.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон согласился с информацией британского правительства.