Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову

«Союзмультфильм» заявил о том, что все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены актеру Олегу Табакову, который скончался в Москве 12 марта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости». В каждой новой серии мультфильма будет посвящение актеру, который озвучивал кота Матроскина. Представители студии назвали смерть актёра невосполнимой утратой.

Показать новые серии «Простоквашино» студия запланировала ещё летом 2017 года. В новых эпизодах Матроскина озвучивает Михаил Ефремов.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни. Сообщалось, что он несколько месяцев провёл в больнице и был подключен к аппарату обеспечения жизнедеятельности. У легендарного актёра и режиссёра не выдержало сердце. Ему было 82 года.