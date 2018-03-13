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13.03.2018 00:49

Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову

«Союзмультфильм» заявил о том, что все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены актеру Олегу Табакову, который скончался в Москве 12 марта. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости». В каждой новой серии мультфильма будет посвящение актеру, который озвучивал кота Матроскина. Представители студии назвали смерть актёра невосполнимой утратой. 

Показать новые серии «Простоквашино» студия запланировала ещё летом 2017 года. В новых эпизодах Матроскина озвучивает Михаил Ефремов. 

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни. Сообщалось, что он несколько месяцев провёл в больнице и был подключен к аппарату обеспечения жизнедеятельности. У легендарного актёра и режиссёра не выдержало сердце. Ему было 82 года. 


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