ЕСПЧ коммуницировал жалобу на задержание в Петербурге на антикоррупционном митинге

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Екатерины Корнеевой, задержанной на несогласованном митинге борцов с коррупцией на Марсовом поле 12 июня 2017 года.

Об этом 13 марта рассказал «Фонтанке» представитель Корнеевой Александр Передрук. Он отметил, что девушка пришла на согласованное мероприятие, посвященное Дню России, однако была задержана на сутки, а затем оштрафована на 10,5 тысяч рублей по статьям 19.3 (неповиновение полиции) и 20.2 (участие в несогласованной публичной акции) КоАП РФ.

Как говорится в жалобе, в ходе заседания суда у защиты отсутствовала возможность допросить сотрудников полиции, кроме того, в протоколах по двум разным административным статьям написаны фактически идентичные обстоятельства и обвинения.

Дело Корнеевой объединено с другими задержаниями на митингах, начиная с 2013 года.

«Когда именно завершится рассмотрение дела, пока не ясно, иногда это может тянуться годами. То, что жалоба коммуницирована, означает, что жалоба направлена властям для предоставления комментариев», – пояснил Передрук.

Напомним, что 12 июня 2017 года на Марсовом поле прошел несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального. По разным подсчетам, на него пришли от 3 до 15 тысяч человек. Одновременно на Марсовом поле должен был проходить военно-патриотический фестиваль, однако в последний момент его проведение решили завершить на несколько часов раньше, таким образом не оставив сторонникам антикоррупционной акции возможности прикрыться участием в соседнем мероприятии. В результате в полицию попали более 600 человек. За участие в митинге они были осуждены на сроки от 1 до 15 суток, а также оштрафованы на суммы до 20 тысяч рублей.