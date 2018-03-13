Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему

Блокировка газопровода «Северный поток-2» никак не изменит внешнюю политику России, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк на Атлантическом совете.

Об этом 12 марта пишет РБК. «Я думаю, каждый понимает, как и администрация США, что блокировкой «Северного потока» мы не будем стремиться изменить поведение России. Но можно [таким образом] поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудкирк. Она уточнила, что новый российский газопровод должен обеспечить транзит газа в обход Украины. «Я думаю, что это не хорошо, администрация уверена, что это не хорошо», — оценила такие перспективы представитель Госдепа США.

Напомним, против строительства «Северного потока-2», помимо Украины, уже выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря, он сможет прокачивать 55 млрд куб.м. газа в год.