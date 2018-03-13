Еще
02:18 13.03.2018
Пришлите свою новость!
00:49
Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову
00:35
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
00:20
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на задержание в Петербурге на антикоррупционном митинге
12/03
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
12/03
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
12/03
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
12/03
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
12/03
«Современник»: Ефремов обругал зрителей от лица «малоприятного» персонажа
12/03
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
12/03
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
12/03
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
12/03
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
12/03
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
12/03
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
12/03
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
12/03
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
12/03
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
12/03
На петербургской премии "Прорыв" вспомнили Олега Табакова
12/03
В МХТ отменяют спектакли в связи со смертью Табакова
12/03
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
12/03
В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального
12/03
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
12/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта
12/03
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
12/03
Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве
12/03
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
12/03
Эксперты: В Петербурге "майские" указы не связаны со статистикой смертности, это врачей научили классификации
12/03
Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент
12/03
У администрации Выборгского района «Мерседес» получил ледяные «дворники»
12/03
В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка
12/03
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
12/03
В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории
12/03
Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире
12/03
Глава ОСК: Все долги отдадим Минобороны к лету
12/03
«ЛСР-Строй» требует от бывшего банка РПЦ более 600 млн рублей по гарантии
12/03
В Москве неизвестный поджег стену у приемной ФСБ
12/03
Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут для профилактики
12/03
Директора компании-дилера Bombardier признали виновной и амнистировали
12/03
В петербургских школах на карантин по гриппу закрыли 16 классов
12/03
Путин об отравлении Скрипаля: Пусть англичане у себя сначала разберутся
12/03
Военная прокуратура начала проверку после материала 47news о скидке на землю в 632 миллиона рублей
12/03
Продано более миллиона билетов на ЧМ-2018
12/03
СМИ: К делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля привлекли беглых российских бизнесменов
12/03
В центре Петербурга лед с крыши подбил восемь машин разом
12/03
Вышла хрестоматия текстов о блокаде для подростков
12/03
Пир на 40 тысяч в Женский день закончился вызовом Росгвардии в ресторан на Аптекарском
12/03
Лед покалечил почти сотню машин в центре Петербурга
12/03
Умер Олег Табаков
12/03
Умер основатель модного дома Givenchy
12/03
Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
12/03
«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы
12/03
Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием
12/03
К ЧМ-2018 в России хотят ввести новый дорожный знак
12/03
За отравление школьницы электронной сигаретой охранник и завхоз получили по выговору
12/03
Йозеф Блаттер: У России никто не отнимет ЧМ-2018
12/03
Появились первые кадры со съемок «Хорошей жены» с Домогаровым
12/03
Песков: Отравление Скрипаля «никоим образом» не касается руководства РФ
12/03
В Архангельске жена депутата решила поднять явку голым фото
12/03
Евросоюз не признает выборы в Крыму
12/03
Защитник «Зенита» Маммана выбыл из-за травмы минимум на полгода
12/03
Главврач Боткинской больницы: Петербург переживает пик заболеваемости гриппом
12/03
Сампсониевский собор передали РПЦ с нарушением, но УФАС никого не накажет
12/03
Песков ответил на слова Путина о «пурге, которую он несет»
12/03
«ВымпелКом» не согласен с претензиями ФАС по поводу завышения цен во внутреннем роуминге
12/03
В Петербурге приговорили «вооруженных» документами от приставов мошенников
12/03
В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»
12/03
СМИ: При крушении самолета в Катманду погибли около 50 человек
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
13.03.2018 00:35

Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему

Блокировка газопровода «Северный поток-2» никак не изменит внешнюю политику России, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк на Атлантическом совете.

Об этом 12 марта пишет РБК. «Я думаю, каждый понимает, как и администрация США, что блокировкой «Северного потока» мы не будем стремиться изменить поведение России. Но можно [таким образом] поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудкирк. Она уточнила, что новый российский газопровод должен обеспечить транзит газа в обход Украины.  «Я думаю, что это не хорошо, администрация уверена, что это не хорошо», — оценила такие перспективы представитель Госдепа США. 

Напомним, против строительства «Северного потока-2», помимо Украины, уже выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря, он сможет прокачивать 55 млрд куб.м. газа в год. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30

В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
Путин об отравлении Скрипаля: Пусть англичане у себя сначала разберутся
«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы
Песков: Отравление Скрипаля «никоим образом» не касается руководства РФ
В Архангельске жена депутата решила поднять явку голым фото
Петербургскую явку подвесят к урнам и скамейкам
Денег нет, но кандидаты держались
Ну и что, Титов?
Фёдор Лукьянов: Даже если в Италии выиграют «наши люди», санкции останутся
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку
Кто говорит по «секретному телефону Минобороны»
Явка на выборы: все выше, и выше, и выше
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.