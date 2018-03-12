По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей

В Петербурге раскрыто убийство новорожденного. Задержана мать троих детей. Она утверждает, что ребенок родился мертвым, но происхождение женского чулка на шее ей как-то придется объяснить.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 12 марта сотрудниками уголовного розыска Выборгского района задержана 36-летняя жительница Петербурга. На Марию вышли в ходе масштабных оперативных мероприятий, начавшихся с мусорного контейнера во дворе дома 39, корпус 2 по проспекту Мориса Тореза. Сегодня утром бездомный в поисках пропитания наткнулся на пакет с телом новорожденного. Его шея была перетянута чулком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».

По данным «Фонтанки», криминальный характер смерти сына Мария отрицает, уверяя, что он появился на свет мертвым. Домашние роды объяснила тем, что попросту не успела ни вызвать скорую, ни самостоятельно добраться до роддома.

Подозреваемая задержана на двое суток, следствие планирует обратиться в суд за мерой пресечения, связанной с лишением свободы или ограничением свободы передвижения. У женщины трое детей в возрасте от девяти до восемнадцати лет.