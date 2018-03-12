В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек

Боевики открыли огонь по гуманитарному коридору в Восточной Гуте. Как пишет 12 марта «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», в результате погибли пять человек.

Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. Он уточнил, что 12 марта удалось вывести из Восточной Гуты 76 человек, в том числе 49 детей. И подчеркнул, что боевики открыли огонь по гуманитарному коридору в тот момент, когда местные жители пытались через него выйти. «В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным», — заявил Евтушенко.

4 марта координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис рассказал, что с 18 февраля в районе Восточная Гута в Сирии погибли около 600 человек, еще более 2 тысяч получили ранения. Причем принятие специальной резолюции 2401 ООН о прекращении огня на ситуация почти не повлияло.