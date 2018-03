Русский «Новичок» для британского перебежчика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую связала Россию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ужесточение санкций в ответ на применение химоружия анонсировано.

«Мы не потерпим наглой попытки убить мирных жителей на нашей земле», – заявила 12 марта Мэй перед британским парламентом и обещала вернуться к депутатам с пакетом новых санкций против России, если не получит от Москвы «заслуживающего доверия ответа». Эксперты Королевства установили, что бывший разведчик отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» – советской разработкой, по токсичности не знающей себе равных. Ее происхождение позволило Терезе Мэй довольно прозрачно намекнуть на инициатора покушения.

Заседание Совета национальной безопасности Великобритании 12 марта ждали не только в Лондоне. Министры внутренних и иностранных дел Эмбер Радд и Борис Джонсон, генпрокурор Джереми Райт, главы военной и гражданской разведок и премьер-министр Тереза Мэй съехались, чтобы обсудить покушение на Сергея Скрипаля. По сути, это был первый подробный доклад Скотланд-Ярда о расследовании, и еще до его обсуждения силовиками пресса рассказала о российском следе. Резюмировать предварительные итоги выпало Мэй. Она обратилась к британскому парламенту.

По словам премьер-министра, «крайне вероятно», что ответственность за инцидент в Солсбери несет Россия. Она подтвердила, что при покушении использовалось нервно-паралитическое отравляющее вещество военного назначения. Специалисты определили, что это разработанное в СССР химоружие «Новичок». В точности экспертизы, наверное, сомневаться не приходится. Исследование проводила оборонная научно-техническая лаборатория Великобритании. Она расположена в научном центре «Портон Даун» недалеко от Солсбери, имеет более чем вековую историю, в годы Первой мировой войны здесь разрабатывали химическое оружие.

Нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок» разработано в 1970-1980-х годах в рамках военно-научной программы «Фолиант», считается самым сильным из однотипных. Его токсичность оценивается в шесть-восемь раз выше известного вещества VX. Долгое время считалось, что «Новичок» не поддается обнаружению стандартным оборудованием. Относится к химическому оружию четвертого поколения, был принят на вооружение советской армии.

Разработку рассекретил отечественный ученый Вил Мирзаянов. В 1992-м в еженедельнике «Московские новости» вышла статья «Отравленная политика». Химика пытались привлечь к уголовной ответственности за разглашение гостайны, но он успел выехать в США, где и живет. 9 марта Мирзаянову исполнилось 83 года. На сегодняшнее выступление британского премьера он отреагировал записью в Facebook:

«Тереза Мэй заявила, что для покушения на Скрипаля был использован «Новичок». Его химическая формула опубликована лишь в моей книге «State secrets. An insider's Chronicle of the Russian Chemical Weapon's Program». Вашингтон приложил немало сил для ее [книги] уничтожения. Не достиг своей цели».

В Интернет-магазине Amazon издание продается за 30 долларов.

Министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал посла России в Великобритании Александра Яковенко и дал сутки на формулирование развернутой позиции по инциденту.

«Мы должны быть готовы к более масштабным мерам. В среду мы детально рассмотрим ответ России. Если он не будет заслуживающим доверия, мы сделаем вывод о незаконном применении российским государством силы против Соединенного Королевства, и я вернусь в парламент со списком ответных мер», – заявила Тереза Мэй.

Драматизм солсберской истории заключен не столько в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку. В критическом состоянии также находится его дочь Юлия, в тяжелом – детектив британской полиции Ник Бейли. По данным королевского Минздрава, в зоне риска оказались около полутысячи жителей Солсбери. Поэтому, наверное, премьер не стеснялась в эпитетах:

«Это покушение на убийство… в британском городе было не просто преступлением против Скрипаля, это был беспорядочный и безответственный акт против Соединенного Королевства, подвергший опасности жизни гражданских лиц. Мы не потерпим такой наглой попытки убить мирных жителей на нашей земле».

Мэй оговорилась, что власти Британии должны руководствоваться доказательствами, а не спекуляциями, поэтому Скотланд-Ярду предоставлено время для расследования. Осмотр места происшествия продолжается и сегодня, 12 марта.

Мэй с трибуны обратилась к официальной России с просьбой объяснить, каким образом химическое оружие военного назначения было применено в графстве Уилтшир. По ее предположению, это либо прямое действие, либо попустительство российского правительства, утратившего контроль над запасами вещества, запрещенного конвенцией ООН.

По словам премьера, в известность о проблеме будут поставлены союзники Британии, и не исключена консолидированная реакция на инцидент.

Не весь парламент разделяет решительность Мэй. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал к поиску диалога с Россией по всем вопросам и напомнил, что нажитые российскими олигархами состояния кочевали в Лондон и, в частности, использовались для финансирования политиков. Его речь сопровождалась выкриками «Позор».

Впрочем, лейбористы остались в явном меньшинстве, и парламентарии сыпали идеями, как бы пожестче отреагировать. Санкции – это перспектива, а здесь и сейчас Мэй поддержала идею бойкота высокопоставленными британскими функционерами и политиками чемпионата мира по футболу. Из других предложений – заблокировать вещание Russia Today, расследовать происхождение российских капиталов, помочь Украине, аннулировать визы россиян.

Детальный ответ от России ждут до второй половины вторника, 13 марта. Его примерное содержание можно, пожалуй, уже спрогнозировать с учетом реакции пресс-секретаря МИД Марии Захаровой на выступление Мэй:

«Цирковое шоу в британском парламенте».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»