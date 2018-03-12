Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве

Россиянин Юрий Мартышев признал себя виновным по двум пунктам обвинения в кибермошенничестве из четырех.

Как пишет 12 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости», Мартышев в федеральном суде в Виргинии, США признался в сговоре с целью кибермошенничества и в пособничестве кибермошенничеству. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В обмен на признание вины, с россиянина сняли два оставшихся пункта обвинения.

Напомним, Юрия Мартышева в 2017 году власти Латвии выдали США. Посольство России в Вашингтоне назвало экстрадицию россиянина «очередным случаем похищения». «Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», – заявили тогда дипломаты.