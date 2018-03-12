Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг

В немецком госпитале скончался 96-летний Оскар Грёнинг, которого называли «бухгалтером Освенцима».

Об этом 12 марта сообщает Spiegel. По данным издания, Грёнинг умер еще 9 марта. Напомним, суд посчитал, что он причастен к убийству 300 тысяч человек в концлагере Аушвиц, который находился неподалеку от города Освенцим в Польше. В 2015-м его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Грёнинг, как бухгалтер, был обязан вести подсчет изъятых у узников лагеря средств. Его «работа» в лагере смерти совпала с прибытием евреев из Венгрии: с мая по июль 1944 года в газовые камеры были отправлены до 400 тысяч венгерских евреев. Грёнинг признал свою вину и рассказал на суде, что в 21 год, когда он работал в Аушвице, он был нацистом по убеждениям. «Никто не должен был участвовать в том, что творилось в Аушвице», – говорил он.