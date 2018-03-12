Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей

Смольнинский районный суд оштрафовал волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге за участие в организации несогласованной акции и сопротивление полиции. Еще трое задержанных проведут ночь в отделениях.

Как сообщила «Фонтанке» юрист Анастасия Буракова, Егора Рябченко 12 марта оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию митинга и ещё на тысячу за неповиновение сотруднику полиции — статьи 20.2 и 19.3 КоАП соответственно. Молодого человека задержали на выходе из университета. В штабе Навального он координировал наблюдения в третьей территориальной избирательной комиссии Кировского района.

Те же статьи 20.2 и 19.3 КоАП вменяют задержанным в штабе и возле дома Илье Гантваргу и Екатерине Шлихте. Еще одного задержанного – Виталия Карпова – сотрудники полиции застали в процессе раздачи листовок. Он также находился в отделе в ожидании суда, но по статье 5.12 КоАП (незаконная агитация). Сейчас из отдела его уже отпустили, судебное заседание пока не назначено.

Ранее активисты опубликовали документ сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, в нем был перечислен список предполагаемых участников несогласованной акции «Забастовка избирателей» 28 января. Трёх человек из списка — Андрея Пивоварова, Дениса Михайлова и Артема Гончаренко — спустя месяц после мероприятия осудили на 25 суток.