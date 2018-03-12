Книги о Муми-троллях помогали Терри Пратчетту бороться с болезнью Альцгеймера

Дочь знаменитого британского писателя рассказала The Guardian, что она читала книги Туве Янссон отцу, когда тот боролся с недугом.

"Когда мой отец погружался в мутные глубины Альцгеймера и не мог спать по ночам, я читала ему книги о Муми-троллях. Это всегда был момент комфорта во время тьмы. Для нас Муми-тролли значат любовь", – написала Рианна Пратчетт.

По словам дочери британского фантаста, именно отец познакомил ее с творчеством Туве Янссон. Терри Пратчетт считал Янссон лучшей детской писательницей. Он признался, что именно финка повлияла на то, что он начал писать.

Терри Пратчетт – британский прозаик и писатель-фантаст. Мировую известность ему принес цикл "Плоский мир". Тираж его книг превысил 50 млн. За заслуги перед страной королева Елизавета II посвятила писателя в рыцари-бакалавры. Пратчетт много лет страдал от болезни Альцгеймера. Он умер 12 марта 2015 года в возрасте 66 лет.