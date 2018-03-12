Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах

Журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова заявила, что депутат Госдумы, режиссер Станислав Говорухин просил ее «снять колготки и ходить подле него» ради интервью.

Об этом Комарова написала 12 марта в своем Facebook. Она рассказала, что в 2012 году пришла брать у Говорухина интервью в Чебоксарах. «Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет. Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал», – пишет Комарова.

В результате интервью все же состоялось, а Говорухин дал журналистке свой телефон и попросил никому не рассказывать о произошедшем.

Сам режиссер заявил «Медузе», что «ничего подобного не помнит». В конце января-начале февраля 2012-го, если верить интервью самого Говорухина того периода, он был в Чебоксарах. Проверить остальную часть истории пока не представляется возможным.