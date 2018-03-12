В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям

ФБР арестовало владельца компании Phantom Secure Винсента Рамоса. Как пишет издание Motherboard, его обвиняют в «сговоре с целью распространения наркотиков, пособничестве и подстрекательстве».

Компания Phantom Secure специализировалась на продаже «зашифрованных» телефонов. С устройств на основе BlackBerry или Android демонтировали камеру и микрофон, с них можно было отправлять только защищённые сообщения через приватные сети. По данным Motherboard, смартфонами компании пользовались участники наркокартеля Sinaloa. Источник сообщил изданию, что гаджеты продавали в Мексике, Венесуэле и на Кубе.

По всему миру сейчас используются около 20 тыс. устройств Phantom Secure. На них, помимо демонтажа камеры и микрофона, компания убирала GPS-навигацию, интернет-браузеры и обычные сервисы сообщений. На устройства устанавливали программное обеспечение Pretty Good Privacy (PGP) для отправки зашифрованных сообщений. Они шли через серверы Гонконга и Панамы.

Чтобы доказать связь Phantom Secure с криминалом, канадская полиция работала под прикрытием — притворившись наркоторговцами, полицейские заказали у компании смартфоны. Во время встречи в Лас-Вегасе с Рамосом он рассказал фальшивым наркодилерам, что смартфоны его компании специально предназначены для использования в подобных целях.