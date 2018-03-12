Еще
00:05 13.03.2018
Пришлите свою новость!
12/03
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
12/03
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
12/03
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
12/03
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
12/03
«Современник»: Ефремов обругал зрителей от лица «малоприятного» персонажа
12/03
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
12/03
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
12/03
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
12/03
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
12/03
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
12/03
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
12/03
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
12/03
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
12/03
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
12/03
На петербургской премии "Прорыв" вспомнили Олега Табакова
12/03
В МХТ отменяют спектакли в связи со смертью Табакова
12/03
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
12/03
В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального
12/03
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
12/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта
12/03
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
12/03
Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве
12/03
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
12/03
Эксперты: В Петербурге "майские" указы не связаны со статистикой смертности, это врачей научили классификации
12/03
Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент
12/03
У администрации Выборгского района «Мерседес» получил ледяные «дворники»
12/03
В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка
12/03
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
12/03
В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории
12/03
Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире
12/03
Глава ОСК: Все долги отдадим Минобороны к лету
12/03
«ЛСР-Строй» требует от бывшего банка РПЦ более 600 млн рублей по гарантии
12/03
В Москве неизвестный поджег стену у приемной ФСБ
12/03
Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут для профилактики
12/03
Директора компании-дилера Bombardier признали виновной и амнистировали
12/03
В петербургских школах на карантин по гриппу закрыли 16 классов
12/03
Путин об отравлении Скрипаля: Пусть англичане у себя сначала разберутся
12/03
Военная прокуратура начала проверку после материала 47news о скидке на землю в 632 миллиона рублей
12/03
Продано более миллиона билетов на ЧМ-2018
12/03
СМИ: К делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля привлекли беглых российских бизнесменов
12/03
В центре Петербурга лед с крыши подбил восемь машин разом
12/03
Вышла хрестоматия текстов о блокаде для подростков
12/03
Пир на 40 тысяч в Женский день закончился вызовом Росгвардии в ресторан на Аптекарском
12/03
Лед покалечил почти сотню машин в центре Петербурга
12/03
Умер Олег Табаков
12/03
Умер основатель модного дома Givenchy
12/03
Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
12/03
«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы
12/03
Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием
12/03
К ЧМ-2018 в России хотят ввести новый дорожный знак
12/03
За отравление школьницы электронной сигаретой охранник и завхоз получили по выговору
12/03
Йозеф Блаттер: У России никто не отнимет ЧМ-2018
12/03
Появились первые кадры со съемок «Хорошей жены» с Домогаровым
12/03
Песков: Отравление Скрипаля «никоим образом» не касается руководства РФ
12/03
В Архангельске жена депутата решила поднять явку голым фото
12/03
Евросоюз не признает выборы в Крыму
12/03
Защитник «Зенита» Маммана выбыл из-за травмы минимум на полгода
12/03
Главврач Боткинской больницы: Петербург переживает пик заболеваемости гриппом
12/03
Сампсониевский собор передали РПЦ с нарушением, но УФАС никого не накажет
12/03
Песков ответил на слова Путина о «пурге, которую он несет»
12/03
«ВымпелКом» не согласен с претензиями ФАС по поводу завышения цен во внутреннем роуминге
12/03
В Петербурге приговорили «вооруженных» документами от приставов мошенников
12/03
В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»
12/03
СМИ: При крушении самолета в Катманду погибли около 50 человек
12/03
На КАД грядет шестичасовое ограничение движения
12/03
ФАС возбудила дело против «ВымпелКома» из-за внутреннего роуминга
12/03
Экс-сотрудника прокуратуры Ленобласти обвинили в надругательстве над приставами на корпоративе
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
12.03.2018 21:47

В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям

ФБР арестовало владельца компании Phantom Secure Винсента Рамоса. Как пишет издание  Motherboard, его обвиняют в «сговоре с целью распространения наркотиков, пособничестве и подстрекательстве».

Компания Phantom Secure специализировалась на продаже «зашифрованных» телефонов. С устройств на основе  BlackBerry или Android демонтировали камеру и микрофон, с них можно было отправлять только защищённые сообщения через приватные сети. По данным  Motherboard, смартфонами компании пользовались участники наркокартеля Sinaloa. Источник сообщил изданию, что гаджеты продавали в Мексике, Венесуэле и на Кубе. 

По всему миру сейчас используются около 20 тыс. устройств Phantom Secure. На них, помимо демонтажа камеры и микрофона, компания убирала GPS-навигацию, интернет-браузеры и обычные сервисы сообщений. На устройства устанавливали программное обеспечение Pretty Good Privacy (PGP) для отправки зашифрованных сообщений. Они шли через серверы Гонконга и Панамы. 

Чтобы доказать связь Phantom Secure с криминалом, канадская полиция работала под прикрытием — притворившись наркоторговцами, полицейские заказали у компании смартфоны. Во время встречи в Лас-Вегасе с Рамосом он рассказал фальшивым наркодилерам, что смартфоны его компании специально предназначены для использования в подобных целях.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Материалы рубрики
Новости
Статьи
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
Младенец с чулком на шее найден в Петербурге
Русский «Новичок» для британского перебежчика
Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Перестрелка - от оплеухи до Рейхстага
В Петербурге «прокурор» на Range Rover пообещал сгноить мешавших ему пешеходов
Жена володарского стрелка: «Это к психиатру»
Замглавы Фонда имущества довело до ареста эхо войны за Кузнечный
Театр Додина оставили с целыми ногами
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.