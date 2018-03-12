В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – «цирковое шоу в британском парламенте».

Об этом 12 марта пишет «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». «Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти. Свое заявление она сделала вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности. По ее словам, вещество, которым отравился экс-полковник ГРУ, якобы было разработано в России в военных целях.