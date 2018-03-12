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12.03.2018 21:16

В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – «цирковое шоу в британском парламенте».

Об этом 12 марта пишет «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». «Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля могут стоять российские власти. Свое заявление она сделала вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности. По ее словам, вещество, которым отравился экс-полковник ГРУ, якобы было разработано в России в военных целях.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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