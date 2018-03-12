Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»

Знаменитый шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон поддержал «Эстафету профессионалов» – проект благотворительного фонда «Подари мне крылья», о котором уже писала «Фонтанка», и провел мастер-класс для воспитанников детских домов. Ребята осваивают профессию повара в Индустриально-строительном лицее.

Цель проекта «Эстафета профессионалов» – познакомить ребят с успешными, увлеченными своим делом людьми, чтобы у подростков появился стимул учиться, получать профессию, добиваться результатов. В их окружении таких – успешных и влюбленных в свою работу – почти нет… Им не с кого брать пример, не на кого равняться. Поэтому так важны для них эти встречи.

Илья Лазерсон откликнулся на просьбу о мастер-классе сразу. Несмотря на занятость, на то, что его график расписан реально на полгода вперед, он нашел время для подопечных фонда и очень внимательно готовился к этому мероприятию. Тщательно обсудил с сотрудниками фонда меню, подробно расспросив, что ребята едят, а что нет. И предложил приготовить знакомые и привычные блюда, но с нюансами, которые станут для ребят настоящим открытием.

Например, как сделать зеленые макароны? До встречи в кулинарной студии Ильи Лазерсона ребята были уверены, что с помощью красителей. А оказалось – с помощью шпината. Разговор о том, как появляется цвет в блюдах, кстати, получился увлекательным для будущих поваров. Теперь они знают, что и для зеленых макарон, и для красного торта совсем не нужно использовать «химию». А из заданий, которые они выполняли под руководством шефа, больше всего им понравилось делать макароны на специальных машинах. «Здесь все по-взрослому!» – с восхищением говорили они.

Успевали и готовить, и общаться. Шеф-повару было любопытно, почему каждый из них выбрал профессию повара (ответы, кстати, звучали разные, например, кто-то мечтает кормить будущую жену вкусными завтраками). А его юным ученикам было интересно, как добиться успеха в этой профессии, когда и почему имеет смысл работать «за еду», как дорасти до востребованности, известности и высоких зарплат.

Илья Исаакович отвечал искренне, подробно, с юмором. А еще рассказал о своих коллегах – успешных поварах, выпускниках детских домов. С одним из них – своим другом, живущим и работающим в Петербурге – обещал ребят познакомить.