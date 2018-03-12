Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля

Журналист телеканала НТВ Елизавета Герсон, которая в Лондоне освещает события, связанные с отравлением Сергея Скрипаля, рассказала «Фонтанке» о письме с оскорблениями и угрозами, которое ей прислали на электронную почту.

По словам корреспондента, письмо, которое пришло 12 марта, было подписано именем Bruce Fountain. Оно содержало ряд оскорблений, которые завершились намеком на вероятную гибель. «В любом случае я не знаю, презирать тебя или смеяться над тобой. Ты никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над тобой. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего», – пишет неизвестный.

Герсон предполагает, что автор письма услышал ее имя на BBC — телеканал пересказал содержание ее сюжета, посвященного отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Я надеюсь, что он просто псих, нездоровый человек», – сказала Герсон и отметила, что в правоохранительные органы пока не обращалась.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предположила, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Такое заявление она сделала вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности. Ее слова были основаны на анализе типа вещества, которым отравился бывший полковник — якобы оно разработано в России в военных целях.