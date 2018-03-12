Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
Журналист телеканала НТВ Елизавета Герсон, которая в Лондоне освещает события, связанные с отравлением Сергея Скрипаля, рассказала «Фонтанке» о письме с оскорблениями и угрозами, которое ей прислали на электронную почту.
По словам корреспондента, письмо, которое пришло 12 марта, было подписано именем Bruce Fountain. Оно содержало ряд оскорблений, которые завершились намеком на вероятную гибель. «В любом случае я не знаю, презирать тебя или смеяться над тобой. Ты никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над тобой. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего», – пишет неизвестный.
Герсон предполагает, что автор письма услышал ее имя на BBC — телеканал пересказал содержание ее сюжета, посвященного отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Я надеюсь, что он просто псих, нездоровый человек», – сказала Герсон и отметила, что в правоохранительные органы пока не обращалась.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предположила, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Такое заявление она сделала вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности. Ее слова были основаны на анализе типа вещества, которым отравился бывший полковник — якобы оно разработано в России в военных целях.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.